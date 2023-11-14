09:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе водитель иномарки сбил на светофоре 11-летнего школьника
Накануне вечером водитель сбил ребенка в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
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По предварительным данным, 34-летний водитель «Рено Логан», следуя по улице Кольцевой в сторону улицы Коммунаров, сбил 11-летнего пешехода. Известно, что ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Школьник с травмами обратился в больницу. После оказания медпомощи отпущен домой.
По факту ДТП начато административное расследование.