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08:36 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

В Минске на пожаре погиб человек

За прошедшие сутки в Минске случился 1 пожар, на котором погиб человек, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на МЧС.

Источник: Соцсети

В 19:30 спасатели получили сообщение о возгорании в квартире жилого дома на ул. Белинского. Пламя охватило имущество на площади 2 м². В результате происшествия погиб человек. Причина пожара устанавливается.

Также работники МЧС 8 раз за сутки выезжали на оказание техпомощи.

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