10:06 (мск), источник: АиФ Уфа
Уфимка обвиняется в убийстве сожителя, совершенном в 2018 году
В полицию с признанием пришла сестра обвиняемой.
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Уфимка обвиняется в убийстве сожителя, совершенном 5 лет назад. В полицию с повинной пришла ее сестра.
Как сообщают в СКР по РБ, после заявления было установлено, что о мужчине ничего не было известно с 2018 года. Он числился без вести пропавшим, но учитывая, что и ранее не поддерживал близких связей с родственниками, о криминальном характере его исчезновения никто не предполагал.
В ходе расследования были установлены свидетели совершенного преступления, в том числе бывший супруг подозреваемой. Мужчина сознался, что помогал бывшей жене прятать тело. По его показаниям недалеко от СНТ «Локомотив» были обнаружены останки тела потерпевшего, это подтвердила экспертиза.
По версии следствия, преступление совершено в июне 2018 года. Находясь на садовом участке, 38-летние сожители повздорили. Женщина взяла биту и несколько раз ударила мужчину по голове, тот скончался. На шум пришел бывший супруг женщины, который жил по соседству в дачном домике. Он и дядя подозреваемой помогли женщине спрятать тело. Они отнесли погибшего в лесной массив недалеко от садов и прикрыли ковром и ветками.
По факту убийства следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы возбуждено уголовное дело. Женщине предъявлено обвинение, она взята под стражу.