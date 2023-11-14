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13:09 (мск), источник: НДН.ИНФО

Рядовой из Новосибирска напал на сотрудницу микрозаймов

Военнослужащий совершил нападение в перерыве между судебными заседаниями об уклонении от прохождения военной службы.

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Андрею Иванову, который напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Об этом сообщили 14 ноября в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По версии следствия, над рядовым шло судебное разбирательство о привлечении его к уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Андрей Иванов взял отпуск, который должен был завершиться 28 февраля 2023 года. Однако по завершении он так и не прибыл в часть, а уехал в Новосибирск к семье. После длительного отдыха с родней 3 апреля 2023 года рядовой добровольно прибыл в военную комендатуру.

В перерыве между судебными заседаниями военному зачем-то понадобились деньги, и он решил оформить кредит.

«Обратился в микрокредитную организацию с целью получения кредита на личные цели. Получив отказ в выдаче кредита, Иванов в вечернее время прибыл в офис организации и, используя складной нож, напал на сотрудницу офиса, которая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила требования Иванова и отдала ему 7 000 рублей», — уточнили правоохранители.

Суд назначил Иванову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок семи лет. Приговор в законную силу не вступил.

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