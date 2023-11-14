13:09 (мск), источник: НДН.ИНФО
Рядовой из Новосибирска напал на сотрудницу микрозаймов
Военнослужащий совершил нападение в перерыве между судебными заседаниями об уклонении от прохождения военной службы.
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Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Андрею Иванову, который напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Об этом сообщили 14 ноября в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
По версии следствия, над рядовым шло судебное разбирательство о привлечении его к уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Андрей Иванов взял отпуск, который должен был завершиться 28 февраля 2023 года. Однако по завершении он так и не прибыл в часть, а уехал в Новосибирск к семье. После длительного отдыха с родней 3 апреля 2023 года рядовой добровольно прибыл в военную комендатуру.
В перерыве между судебными заседаниями военному зачем-то понадобились деньги, и он решил оформить кредит.
«Обратился в микрокредитную организацию с целью получения кредита на личные цели. Получив отказ в выдаче кредита, Иванов в вечернее время прибыл в офис организации и, используя складной нож, напал на сотрудницу офиса, которая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила требования Иванова и отдала ему 7 000 рублей», — уточнили правоохранители.
Суд назначил Иванову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок семи лет. Приговор в законную силу не вступил.