09:12 (мск), источник: АиФ Челябинск
Челябинка за рулём авто сбила 7-летнюю девочку и скрылась
Автомобилистку разыскали.
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В Челябинске автомобилистка сбила ребёнка и уехала с места аварии. Женщину нашли, рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось днём 13 ноября на улице Зальцмана. В результате аварии пострадала 7-летняя девочка. Водителя ЗАЗ Vida разыскали.
Оказалось, за рулём легковушки была 37-летняя женщина. В отношении неё составили административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).
Санкция по этой административной статье предусматривает лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток.