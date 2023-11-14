09:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Ведущий научный сотрудник УРО РАН перевел мошенникам 5 миллионов рублей
Аферисты обратились к мужчине через мессенджеры от имени руководства профильного министерства, «банкиров» и «силовиков».
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Ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук по указанию лжезаместителя министра науки и высшего образования РФ, а также сотрудников «ФСБ» и «Банка России» отдал мошенникам около пяти миллионов рублей, оформив перед этим кредиты. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Заявитель пояснил, что с ним через мессенджер от имени «заместителя министра науки и высшего образования РФ» связался неизвестный и пояснил, что собеседнику позвонит «куратор ФСБ» и сообщит «важную информацию». Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется «сотрудник ЦБ РФ».
После лжебанковский специалист сообщил потерпевшему, что он стал жертвой мошенничества, и для обеспечения безопасности финансовых средств ему необходимо снять все имеющиеся денежные средства с банковских счетов и перевести их на «безопасные счета», рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
В итоге потерпевший отдал аферистам 1 миллион 880 тысяч личных средств и 2 миллиона 950 тысяч кредитных.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.