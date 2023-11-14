Главное
Палестино-израильский конфликт
09:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Ведущий научный сотрудник УРО РАН перевел мошенникам 5 миллионов рублей

Аферисты обратились к мужчине через мессенджеры от имени руководства профильного министерства, «банкиров» и «силовиков».

Ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук по указанию лжезаместителя министра науки и высшего образования РФ, а также сотрудников «ФСБ» и «Банка России» отдал мошенникам около пяти миллионов рублей, оформив перед этим кредиты. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Заявитель пояснил, что с ним через мессенджер от имени «заместителя министра науки и высшего образования РФ» связался неизвестный и пояснил, что собеседнику позвонит «куратор ФСБ» и сообщит «важную информацию». Затем потерпевшему действительно позвонил лжесиловик и пояснил, что в институте УрО РАН произошла утечка персональных данных, и для предотвращения противоправных действий с ним свяжется «сотрудник ЦБ РФ».

После лжебанковский специалист сообщил потерпевшему, что он стал жертвой мошенничества, и для обеспечения безопасности финансовых средств ему необходимо снять все имеющиеся денежные средства с банковских счетов и перевести их на «безопасные счета», рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге потерпевший отдал аферистам 1 миллион 880 тысяч личных средств и 2 миллиона 950 тысяч кредитных.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта