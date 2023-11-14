Трагедия в Янгихаётском районе: дерево упало на авто, пассажирка погибла

12 ноября в Янгихаётском районе столицы произошел трагический случай, приведший к смерти девушки. По словам очевидцев, на машину Nexia 3, ехавшую по дороге, неожиданно упало огромное дерево, расколовшись на части.
Медики, прибывшие на место трагедии, диагностировали у девушки, находившейся на заднем пассажирском сиденье, открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была срочно госпитализирована, но, несмотря на проведенную реанимацию, скончалась. Водитель машины отделался шоком.
По словам сотрудника хокимията Янгихаетского района, вырубка деревьев, высохших или угрожающих жизни людей, разрешена в рамках моратория. Трагедия, произошедшая 12 ноября, является несчастным случаем, поскольку при изучении упавшего дерева никаких признаков высыхания не было обнаружено, дерево было абсолютно здоровым.
Представитель управления благоустройства также утверждает, что деревья на территории, где произошла трагедия, находятся под постоянным контролем, и признаков высыхания или гниения у них обнаружено не было.
В телеграм-канале пресс-службы хокимията Янгихаетского района об этом случае не упоминается.