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11:32 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Случай заражения сибирской язвой зафиксировали в Астане

Случай заражения сибирской язвой зарегистрирован в Астане, а в Карагандинской области от этой болезни ранее скончался один человек, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Информацию о ситуации с сибирской язвой в Казахстане сообщили агентству в Минздраве РК. На 10 ноября текущего года в РК зарегистрировано 38 случаев сибирской язвы: в Жамбылской области — 19, в Акмолинской — 15, в Карагандинской областях — 3, в Астане — 1 завозной, бессимптомный. В Карагандинской области также зарегистрирован один летальный случай.

Напомним, что в октябре сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области. Один из трех казахстанцев, зараженных сибирской язвой, умер в больнице. Второй зараженный попал в реанимацию.

Ранее мы писали, что для предупреждения заражения сибирской язвой Минздрав рекомендует казахстанцам следующее:

  • приобретать мясо и мясную продукцию только в местах санкционированной торговли (официальных рынках, магазинах, торговых центрах), где осуществляется контроль за безопасностью и качеством продукции;
  • не покупать мясо и мясные продукты у случайных лиц;
  • при приготовлении пищи не пробовать на вкус сырые и в ходе приготовления мясные продукты, тщательно проваривать и прожаривать мясо и мясные продукты;
  • использовать средства индивидуальной защиты при уходе за домашними животными;
  • если после контакта (уход, убой, разделка и др.) с больными животными появились высокая температура, покраснения кожи, язвы — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

Самолечение в случае сибирской язвы, по данным Минздрава, может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода.

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