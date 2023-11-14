Случай заражения сибирской язвой зафиксировали в Астане

Информацию о ситуации с сибирской язвой в Казахстане сообщили агентству в Минздраве РК. На 10 ноября текущего года в РК зарегистрировано 38 случаев сибирской язвы: в Жамбылской области — 19, в Акмолинской — 15, в Карагандинской областях — 3, в Астане — 1 завозной, бессимптомный. В Карагандинской области также зарегистрирован один летальный случай.
Напомним, что в октябре сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области. Один из трех казахстанцев, зараженных сибирской язвой, умер в больнице. Второй зараженный попал в реанимацию.
Ранее мы писали, что для предупреждения заражения сибирской язвой Минздрав рекомендует казахстанцам следующее:
Самолечение в случае сибирской язвы, по данным Минздрава, может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода.