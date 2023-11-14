10:55 (мск), источник: РИА Новости
Столкнувшегося на мотоцикле с конем подростка прооперировали
Клиника Мешалкина: столкнувшемуся с конем мотоциклисту протезировали аорту.
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) с помощью протезирования стыка сразу двух крупных сосудов избавили 17-летнего подростка от расслоения аорты, сообщает медцентр во вторник.
В клинике пояснили, что причиной повреждения аорты молодого человека из Забайкальского края стала травма, полученная летом во время дорожного происшествия: на мотоцикле подросток врезался в коня. Кроме сильного ушиба грудной клетки благодаря МРТ-диагностике врачам удалось выявить микронадрыв аорты в месте выхода из нее подключичной артерии. Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком.
«Если его (надрыв — ред.) вовремя не устранить (в течение года или двух), то может развиться жизнеопасная аневризма либо расслоение: внутренняя оболочка начинает отслаиваться, сосуд — раздуваться, далее происходит угроза разрыва и гибели от массивной кровопотери. На момент поступления в НМИЦ Мешалкина (спустя три месяца после травмы) этот процесс уже зафиксирован: начала формироваться аневризма с локальным расслоением», — рассказали в клинике.
Команда эндоваскулярных хирургов центра Мешалкина имеет большой опыт эндопротезирования аорты при таком диагнозе, однако работу существенно осложняло то, что диаметр сосуда подростка оказался нетипичным — всего 2 сантиметра.
«Мы привыкли проводить вмешательства на расширенной аорте, значительно измененной заболеваниями. Здесь же задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, в связи с чем приняли решение использовать только малотравматичные технологии», — объяснил заведующий отделом эндоваскулярной хирургии института патологии кровообращения НМИЦ Олег Крестьянинов.
На первом этапе операции хирурги установили в аорту стент-графт (внутрисосудистый протез), закрывший зону повреждения «от здоровой части до здоровой части». Конструкция полностью перекрыла вход в подключичную артерию. Для сохранения кровотока в руку специалисты с помощью катетера вошли через крупный сосуд руки, проделали отверстие в уже установленном в аорту большом стенте и раскрыли еще один стент — в подключичной артерии, «стык в стык», таким образом протезировав соединение сосудов целиком, пояснили в клинике.
Пациенту выписано медикаментозное лечение. В настоящий момент подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.