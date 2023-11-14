Главное
Палестино-израильский конфликт
09:35 (мск), источник: Югополис

​Рюкзак погибшего в Сочи футболиста Лесина нашли в Абхазии

Сам мужчина захлебнулся в пресной воде, хотя его тело нашли на пляже.

Рюкзак погибшего в Сочи футболиста Алексея Лесина нашли в Абхазии. А сам мужчина захлебнулся в пресной воде. Об этом рассказал отец погибшего Сергей Лесин со ссылкой на следователей.

«К сожалению, опять отказано в получении видеозаписей с камер наблюдения, последних трансакций с его банковских карт и последних звонков с его телефона. Причина отказа — нет технической возможности», — рассказал мужчина, добавив, что обстоятельства гибели сына становятся все более странными.

Ранее «Югополис» сообщал, что тело 30-летнего Алексея Лесина нашли в районе пляжа «Чайка» в Сочи 6 ноября. Последний раз его видели выходившим из ночного бара, где он был с коллегами. На курорт футболист приехал для участия во всероссийских соревнованиях.

Спустя несколько дней после трагедии отец Алексея Лесина записал видеообращение, в котором раскритиковал действия правоохранителей и заявил, что он не верит в случайность гибели сына. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сергей Лесин со ссылкой на очевидцев также указывал на то, что в этом месте подобные трагедии уже происходили.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
​Больше часа понадобилось пожарным на тушение заброшенного здания в Сочи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование