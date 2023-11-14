ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске

Силовики задержали человека, который, по версии следствия, намеревался бросить коктейль Молотова в одно из административных зданий.
На кадрах оперативной съемки видно, что при задержании у мужчины в руке была зажигалка, а в пакете при себе — бутылки с поджигательной жидкостью.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, этот человек намеревался совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — приводится заявление ФСБ в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Гражданин уже помещен в СИЗО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Накануне пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщила о задержании гражданина Украины, готовящего подрывы на объектах жизнеобеспечения региона для срыва отопительного сезона. По результатам проверки в отношении задержанного будет дана процессуальная оценка.