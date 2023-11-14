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10:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгоградской области у браконьеров изъяли 20 литров черной икры

В Волгоградской области пресекли нелегальный канал поступления черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В ходе спецоперации оперативники задержали с поличным членов межэтнической организованной преступной группы, причастной к организации в ЮФО незаконного оборота ценных биоресурсов.

При проведении обысков у подозреваемых изъято 40 банок объемом по пол-литра с икрой белуги и осетра, около полтонны осетрины, 650 браконьерских орудий лова, 5 моторных лодок и 2,7 миллиона рублей. Деньги получены браконьерами от незаконного сбыта. Общая стоимость изъятого превышает 15 миллионов рублей.

Сопроводительные документы, подтверждающие легальность и безопасность продукции, у задержанных отсутствовали.

Согласно заключению ихтиолога Волгоградского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, экземпляры рыбы предположительно являются пойманными в дикой природе. Банки с икрой изготовлены кустарным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Продолжается установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

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