В Волгоградской области у браконьеров изъяли 20 литров черной икры

В ходе спецоперации оперативники задержали с поличным членов межэтнической организованной преступной группы, причастной к организации в ЮФО незаконного оборота ценных биоресурсов.
При проведении обысков у подозреваемых изъято 40 банок объемом по пол-литра с икрой белуги и осетра, около полтонны осетрины, 650 браконьерских орудий лова, 5 моторных лодок и 2,7 миллиона рублей. Деньги получены браконьерами от незаконного сбыта. Общая стоимость изъятого превышает 15 миллионов рублей.
Сопроводительные документы, подтверждающие легальность и безопасность продукции, у задержанных отсутствовали.
Согласно заключению ихтиолога Волгоградского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, экземпляры рыбы предположительно являются пойманными в дикой природе. Банки с икрой изготовлены кустарным способом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Продолжается установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.