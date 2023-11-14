10:19 (мск), источник: АиФ Пермь
На СВО погиб 20-летний боец Кирилл Коченгин из Пермского края
Он был уроженцем Александровского округа.
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Список погибших на СВО жителей Пермского края пополнил 20-летний боец Кирилл Коченгин, сообщает администрация Александровска.
По данным властей, молодой военнослужащий погиб 4 ноября, однако официальное подтверждении смерти Кирилла Коченгина пришло только 14 ноября. Военнослужащему было 20 лет. Не уточняется, как давно он принимал участие в спецоперации и при каких обстоятельствах погиб.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в сообщении администрации Александровска.
Дата и время прощания с военнослужащим Коченгиным пока неизвестны, о них сообщат позже.