10:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирской области поезд столкнулся с «КАМАЗом»
Возле перегона Зубково — Краснозерское в Новосибирской области грузовой поезд столкнулся с «КАМАЗом».
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Авария произошла во вторник, 14 ноября, около 11 часов. Водитель большегруза выехал на переезд. В результате случилось столкновение.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Информация о пострадавших уточняется.