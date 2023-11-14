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10:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области поезд столкнулся с «КАМАЗом»

Возле перегона Зубково — Краснозерское в Новосибирской области грузовой поезд столкнулся с «КАМАЗом».

Авария произошла во вторник, 14 ноября, около 11 часов. Водитель большегруза выехал на переезд. В результате случилось столкновение.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Информация о пострадавших уточняется.

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