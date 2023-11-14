11:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье женщина родила дома и избавилась от ребенка
В приморском поселке Оленевод женщина после домашних родов избавилась от младенца.
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В Приморье, в поселке Оленевод женщина после домашних родов избавилась от младенца. Заявление в полицию написали местные жители. Они рассказали, что их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, а потом «загадочным» образом малыш пропал, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Полицейские осмотрели дом подозреваемой. Выяснилось, что она не состояла на учете в медицинской организации, а после родов избавилась от новорожденного.
Редакции «КП» сообщили в пресс-службе прокуратуры, что у женщины есть еще двое детей. Но ее лишили родительских прав в 2020 году. Они находятся в детском доме в Хабаровске.
Пока неясно, что за ужас она сотворила со своим малышом. Дело находится на контроле у прокуратуры.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о похожей истории, которая прогремела на всю Амурскую область. В селе Новотроицкое многодетный отец сжег в печи младенца и привез в морг труп жены в одеяле. Как рассказали соседи и знакомые, многодетную семью к цивилизации никогда не тянуло — есть свое хозяйство, никаких гаджетов. Домашним хлебом, сыром и молоком этой пары закупались местные и даже туристы. Подобная семья эко-фермеров на весь поселок одна, а об отце даже писали на портале «Гордость России».
Около 15 лет супруги жили в любви и гармонии. Ждали пятого малыша, день рождения ребенка должен был стать праздником, но обернулся трагедией. Супруга (такую версию, по данным «КП», рассказал следователям Григорий) скончалась после родов. Малыш тоже не подал признаков, тогда мужчина кремировал его в печи бане. Тело жены, завернутое в одеяло, отвез в морг. Почему не позвонил в полицию — загадка.