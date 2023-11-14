11:22 (мск), источник: АиФ Иркутск
Учитель из Иркутской области обманула банк ради кредита для мошенников
В общей сложности они похитили у женщины, работающей преподавателем в школе, более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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Накануне к полицейским обратилась 52-летняя жительница Эхирит-Булагатского района, которая пострадала от действий телефонных мошенников. В общей сложности они похитили у женщины, работающей преподавателем в школе, более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВ России по Иркутской области, два дня назад женщина приехала к дочери в Иркутск, и на следующее утро ей позвонил неизвестный, который назвался сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги, и, чтобы этого не произошло, нужно перевести определенную сумму на якобы безопасный счет. Для убедительности пострадавшей также позвонили подставные полицейский и сотрудник банка, которые также убеждали ее сделать это.
Для того, чтобы получить столь крупную сумму, женщине нужно было оформить кредит в банке. Злоумышленники помогли ей придумать легенду на случай, если сотрудники банка решат спросить о цели займа. Она сказала, что решила закрыть долги и купить новую машину.