11:29 (мск), источник: Комсомольская правда
«Утопил мать в ванне с кипятком»: в Иркутске пара купила квартиру со страшным прошлым и теперь может остаться на улице
Мужчина, сваривший мать в кипятке, отсудил квартиру у семьи из Иркутска.
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Двухкомнатная квартира площадью в 40 квадратных метров на бульваре Рябикова в Иркутске должна была стать «уютным гнездышком» для молодых супругов Деменковых. 29-летний кавист (специалист по алкоголю, занимающийся продажей в специализированных магазинах — прим. Ред.) Вячеслав и 30-летняя менеджер Ольга приобрели ее в ипотеку в конце 2020 года. Никто даже не мог предположить, что через некоторое время семья узнает о том, что по постановлению суда они должны покинуть жилье, поскольку сделка была оформлена незаконно, а ранее в их квартире было совершенно жестокое убийство. Подробности — в материале КП-Иркутск.
5 лет копили на первоначальный взнос
— Мы вместе уже 12 лет. Познакомились в Иркутске, когда я приехала учиться из Тулунского района. Я жила в общежитии, Слава вместе с родителями. В 2017 году мы поженились и начали снимать квартиру, — рассказывает Ольга Деменкова. — Пять лет копили на первоначальный взнос по ипотеке. Все сами, без чьей-либо помощи. Брались за любую подработку!
В декабре 2020 года, когда необходимая сумма была уже на руках, супруги занялись поиском подходящего варианта. На одном из известных сервисов размещения объявлений Ольга наткнулась на предложение о продаже квартиры. Ее описание выглядело довольно заманчивым: свежий ремонт, хорошая планировка, в шаговой доступности детский сад, школа, аптека, магазины. То, что нужно для молодой семьи! Хоть цена и была чуть выше рыночной — 3,5 миллиона, Деменковы решили рассмотреть.
— Я нашла агентство, которое занималось продажей этой недвижимости, изучила о нем информацию. Риелтор показал помещение. Нам очень понравилось! Продавцом выступала приятная на вид женщина. Сказала, что сама купила ее полгода назад, сделала ремонт, собиралась там жить. Но потом у нее поменялись личные обстоятельства: стало далеко добираться до работы, так и решила продать.
Ольга обошла соседей по подъезду, расспросила соседей, довольные ли они управляющей компанией, есть ли в доме тараканы, кто вообще здесь живет, какие проблемы. Ответы полностью удовлетворили супругов, они решились на сделку. Продавец квартиры предоставила полный пакет необходимых документов — на право собственности, данные о поверке счетчиков, об отсутствии долгов по коммунальным платежам, а главное — о том, что других проживающих лиц в квартире нет.
В феврале 2021 года Деменковы справляли новоселье! Были счастливы. Оформили кредит на мебель и технику, и с любовью обустраивали гнездышко.
Жуткое убийство
А в ноябре 2022 года на пороге квартиры появился оперуполномоченный МВД. Он поинтересовался, на каких основаниях супруги проживают здесь.
— Дома был только муж. Он предоставил документы, подтверждающие право собственности. Сотрудник полиции пояснил, что по документам здесь прописан мужчина. Некий Василий Вронин (имя изменено — прим. Редакции) и он якобы находится на лечении. Мы подумали, что это какая-то ошибка. Позже я звонила в полицейский участок, чтобы узнать подробнее, но мне сухо отвечали «Разбираемся».
А в январе 2023 Деменковы получили повестку в суд, куда их вызвали в качестве ответчиков по делу о незаконной продаже квартиры. Истцом выступал тот самый 60-летний Василий Вронин. Мужчина требовал восстановить право собственности и вернуть ему квартиру, которую у него, по его словам, похитили. Объяснил, что несколько лет находился на лечении, но сейчас оно окончено и он должен вернуться домой. Его интересы защищал представитель от медучреждения. На судебные заседания мужчина не приходил.
В январе 2023 Деменковы получили повестку в суд, куда их вызвали в качестве ответчиков по делу о незаконной продаже квартиры. Фото: из личного архива героев публикации.
Как пазл Деменковы постепенно собирали страшные подробности о прошлых владельцах своей квартиры. Оказалось, что ранее Василий проживал здесь вместе с престарелой матерью. Квартира была приватизирована, у мужчины и женщины были равные доли. Вронин периодически проявлял жестокость в отношении к матери: бил, скидывал ее с лестничного пролета подъезда. Соседи часто слышали крики и скандалы. Но женщина в полицию не обращалась и запрещала делать это другим. А в декабре 2012 года мужчина убил свою мать — сначала сильно ударил по голове, а потом утопил в ванной с кипятком. Соседи рассказывали, что перед смертью она очень долго звала сына по имени. Ее крики были слышны ночью на весь подъезд.
— Как нам стало известно из материалов дела, в ходе следствия мужчина пытался доказать, что якобы мать утонула сама. Но на теле были явные следы насилия. В течение полугода после убийства мужчина остался проживать в своей квартире под подпиской о невыезде. Впоследствии на суде этот срок, который он провел дома, засчитают как фактическое признание наследства, — рассказывает Ольга. — Оказалось, что женщина, которая продала нам эту квартиру узнала об убийстве от соседей, потому и решила избавиться от нее, утаила эту информацию от нас.
Судебные тяжбы.
Как писало информационное агентство IrkutskMedia, супруги обратились за помощью к юристам, чтобы доказать, что они являются добросовестными покупателями. Выяснилось, что несколько лет после убийства квартира пустовала. Впервые ее продали в 2020 году. Но всплыл интересный факт: судя по документам, которые зарегистрированы в Росреестре, женщина не была мертва. То есть сделку якобы провел Василий Вронин и его мать, которой не было на свете уже как 8 лет. Она была осуществлена в присутствии нотариуса.
— Квартиру продали некоему мужчине. Он перепродал ее через два месяца женщине. Та переоформила право собственности через несколько месяцев уже нашему продавцу. Она сделала ремонт и через полгода квартира уже стояла на продаже. Всего в цепочке участвовали четыре человека. Полную выписку обо всех собственниках при оформлении сделки мы не запрашивали. Кто первым продал квартиру и каким образом были проведены все сделки — неизвестно. Но явно здесь мошенническая схема. Родственников у Вронина нет.
Откуда аферисты узнали о том, что его квартира пустует несколько лет тоже остается непонятно. Мы обратились в полицию и написали заявление на то, что в отношении нас совершены мошеннические действия. Но его отклонили, поскольку в отношениях между нашим продавцом и нас их нет. А дальнейшая цепочка не рассмотрена. И пока от нас не принято заявление, мы не являемся пострадавшими.
На последнем заседании суд признал право Василия Вронина на ½ жилплощади, а все проведенные сделки становятся недействительными.
— При этом за нами остается долг банку за ипотеку в размере 3 миллионов рублей. Сейчас мы уже вложили в ипотеку более 1,3 млн рублей вместе с первоначальным взносом и теми деньгами, которые успели выплатить за два года. Остается еще 2,8 млн рублей. Нам даже снять квартиру не на что. Все деньги уходят на погашение ипотеки и кредита.
Деменковы подали апелляционную жалобу. Скорее всего, ее рассмотрят в декабре. Супруги намерены идти до конца. Ольга и Вячеслав надеются, что на их ситуацию обратит внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Также супруги приняли участие в съемках программы «За гранью» телеканала НТВ. Выпуск вышел в эфир 8 ноября.
— После того как Вронин убил свою мать, по закону его должны были признать недостойным наследником и на ее долю в квартире как на наследство претендовать он не мог. И так как других родственников у женщины не было, ее доля должна была перейти в собственность администрации Иркутска. Но городские власти свои права на выморочное имущество (наследственное имущество умершего гражданина, которое в предусмотренных законодательством случаях переходит в собственность муниципального образования — прим. Редакции) не заявили, — поясняет Ольга. — Мы написали письмо в администрацию, чтобы они обратили внимание на эту проблему.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Из комментария ГУ МВД по Иркутской области
— В настоящее время в производстве следственного отдела № 2 находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления по статье «Мошенничество» по факту незаконного завладения жилплощадью. В рамках расследуемого уголовного дела установлено, что собственники квартиры менялись с 18 мая 2020 года 4 раза. Изъято регистрационное дело на указанную квартиру, по находящимся в котором договорам купли-продажи проведена почерковедческая судебная экспертиза. Согласно заключению эксперта установлено, что подписи в договоре купли-продажи от имени владельца поставлены третьими лицами. В последующем в Свердловский районный суд г. Иркутска подано исковое заявление о признании сделок купли-продажи указанной квартиры недействительными. Согласно решению суда, исковые требования прежнего владельца удовлетворены частично, а ряд последующих договоров купли-продажи признаны недействительными. В настоящий момент за прежним владельцем признано право собственности на ½ доли в праве собственности на квартиру в порядке наследования. Следственные действия, направленные на установление лиц причастных к мошенничеству продолжаются.