11:43 (мск), источник: Om1.ru
Дело о реабилитации нацизма начал рассматривать суд в Новосибирске
Подсудимая свою вину не признала.
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Новосибирским областным судом 13 ноября начато рассмотрение дела о неуважении к памяти участников Великой Отечественной войны. Жительница Советского района Эмиль Валеева обвиняется по статье ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), сообщили в Новосибирском областном суде.
Эмиль Валеева обвиняется в том, что в день 77-й годовщины победы в ВОВ она опубликовала на странице паблика во «ВКонтакте» сведения, выражающие неуважение к воинской славе России, связанной с защитой Отечества. По версии следствия, Эмиль Валеева являлась администратором паблика «Тушеные вентиляторы с мясом», где и были размещены эти сведения.
По заключению лингвистической судебной экспертизы от 3 октября 2023 года, публикация Валеевой содержит высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой отечественной войне.
Подсудимая не признала свою вину после оглашения ей обвинения. Следующее заседание по делу назначено на 4 декабря 2023 года в 11:00. Планируется допрос свидетелей обвинения.