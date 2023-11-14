11:35 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Как суд наказал жителя Кубани, уклоняющегося от призыва
Мужчина игнорировал повестки от военкомата.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Армавире суд признал местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Молодой человек во время заседания вину в полном объеме не признал.
Повестку для отправки на службу в армию кубанец получил под роспись в июне 2021 года. Однако в военкомат не явился, а оснований для освобождения от службы у него не было.
В декабре 2021 года ему вручили повестку повторно, и мужчина вновь не явился в военный комиссариат. Его привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету.
Затем молодому человеку еще трижды вручались повестки, которые он игнорировал.
Армавирец на суде объяснил, что старался подтвердить диагноз, в соответствии с которым, его должны были признать негодным для службы в армии.