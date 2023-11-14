11:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Набросился с битой и грозил пристрелить: в Самаре иностранца осудили за разбойное нападение на бизнесмена и его детей
В Самаре разбойника-иностранца осудили на 10,5 лет колонии строгого режима.
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В Самаре осудили гражданина Таджикистана, которого обвиняли в разбойном нападении на семью бизнесмена. Ему дали 10,5 лет колонии строгого режима. Адвокат мужчины пытался оспорить приговор, но решение оставили без изменения. Рассказываем, за что иностранец получил такой срок.
Напали накануне Нового года
По данным ФСБ, мужчина входил в состав этнической группировки. Банда промышляла нападениями на жителей приграничных с Казахстаном регионов РФ. Среди их жертв оказались и самарцы — мужчина, который занимался рыбным бизнесом, и его дети. Все случилось утром 29 декабря 2016 года в дачном доме предпринимателя.
Из материалов на сайте облсуда следует, что в тот день иностранец вместе с подельниками проник в дом и ударил бизнесмена битой по голове. Тот потерял сознание. Затем преступники обнаружили в доме детей мужчины. Мигрант ударил его дочь битой по голове и снял с нее золотые серьги. После этого девочку и второго ребенка связали между собой клейкой лентой и усадили на стул.
Угрожал пристрелить
— После этого осужденный достал пистолет и угрожал пристрелить мужчину, требуя ключи от сейфа, и чтобы он запустил двигатель от машины «Тойота Лэнд Крузер 200», которая стояла во дворе дома. Он снял с потерпевшего золотую цепочку и забрал из кармана 100 тысяч рублей, — говорится в материалах дела.
Нападавшие не смогли открыть сейф и вытащили его из дома. После этого они погрузили сейф во внедорожник бизнесмена и попытались уехать. Однако у них ничего не вышло. Как оказалось, сработало противоугонное средство.
Разбойники вернулись в дом, нашли ключи от сейфа и открыли его. В нем находились 20 млн рублей и золотые украшения стоимостью 2 млн рублей. Забрав все ценное, преступники сбежали.
Следил за бизнесменом
В дальнейшем выяснилось, что иностранец давно «пас» предпринимателя. Он работал в такси и часто бывал в местах, которые посещал самарец. Ходил в кафе, где мужчина был постоянным посетителем, и там расспрашивал о нем — чем занимается, его ли белый внедорожник, который часто можно было увидеть у заведения. Также он ездил на базу, где работал коммерсант, и даже некоторое время жил там у своего знакомого в строительном вагончике.
Задержать предполагаемого преступника удалось только спустя шесть лет — весной 2022 года. Все это время он скрывался под другим именем. Во время допросов мигрант отрицал свою причастность к разбойному нападению на жителей Самары. Однако правоохранители нашли достаточно доказательств его вины — показания потерпевших и свидетелей, обнаруженная ДНК и протоколы телефонных соединений.
Советский районный суд Самары признал иностранца виновным в разбойном нападении и в попытке угона внедорожника и назначил ему 10,5 лет колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала приговор. В середине октября 2023 года Самарский областной суд рассмотрел апелляцию. Менять решение предыдущей инстанции он не стал. Жалобу оставили без удовлетворения.