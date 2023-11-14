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12:00 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Шкловском районе в ДТП погиб 21-летний водитель, виновник аварии в больнице

14 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе в ДТП погиб 21-летний водитель, виновник аварии в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 13 ноября около 19.00 недалеко от деревни Новые Чемоданы. 35-летний водитель автомобиля Volvo в составе с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Iveco Daily, который двигался во встречном направлении. От удара Iveco съехал в кювет и опрокинулся на крышу. 21-летний водитель автомобиля, житель Витебской области погиб на месте.

Водитель Volvo с травмами доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными за рулем, ведь любое неправильное действие на дороге может стать причиной трагедии.

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