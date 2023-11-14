В Шкловском районе в ДТП погиб 21-летний водитель, виновник аварии в больнице

Авария произошла 13 ноября около 19.00 недалеко от деревни Новые Чемоданы. 35-летний водитель автомобиля Volvo в составе с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Iveco Daily, который двигался во встречном направлении. От удара Iveco съехал в кювет и опрокинулся на крышу. 21-летний водитель автомобиля, житель Витебской области погиб на месте.
Водитель Volvo с травмами доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными за рулем, ведь любое неправильное действие на дороге может стать причиной трагедии.