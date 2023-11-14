11:41 (мск), источник: Комсомольская правда
За неделю коронавирусом заболели 498 жителей Иркутской области
За неделю показатель вырос на 18,3%
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В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 498 новых случаев COVID-19, что на 18,3% выше, чем на предыдущей неделе.
— Общее количество подтвержденных случаев за время пандемии составляет 376,088, при этом 370,628 человек уже выздоровели, — сказали в региональном Роспотребнадзоре.
Важно помнить о соблюдении правил личной гигиены и ведении здорового образа жизни. Если у вас ухудшается самочувствие, обратитесь к врачу, добавили в ведомстве.