Сотрудники ФСБ предотвратили в Челябинске террористический акт

Террористический акт мужчина планировал в поддержку идеологии украинской националистической организации. Чтобы подорвать административное здание, он хотел использовать самодельные гранаты. Но сотрудники ФСБ задержали его раньше.
— Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт), — сообщили в пресс-службе управления. — Обвиняемый помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
Преступления по части 1 статьи 205 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ранее сотрудники ФСБ задержали южноуральца, который спонсировал членов запрещённых в России международных террористических организаций. Сейчас мужчина также находится по стражей.