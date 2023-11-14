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11:55 (мск), источник: Pchela.News

Сотрудники ФСБ предотвратили в Челябинске террористический акт

В регионе задержали мужчину, который планировал совершить террористический акт на одном из административных объектов Челябинска. В пакете у несостоявшегося террориста нашли самодельные зажигательные гранаты. В отношении мужчины завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: пресс-служба УФСБ Челябинской области

Террористический акт мужчина планировал в поддержку идеологии украинской националистической организации. Чтобы подорвать административное здание, он хотел использовать самодельные гранаты. Но сотрудники ФСБ задержали его раньше.

— Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт), — сообщили в пресс-службе управления. — Обвиняемый помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

Преступления по части 1 статьи 205 УК РФ наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали южноуральца, который спонсировал членов запрещённых в России международных террористических организаций. Сейчас мужчина также находится по стражей.

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