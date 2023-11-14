12:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Довел до самоубийства, но вину не признал: в Самаре суд взыскал более 3 млн рублей с осужденного участкового
В Самаре суд взыскал с участкового, доведшего до суицида жену, 3 млн рублей.
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На протяжении нескольких лет в Самаре шло громкое разбирательство вокруг трагедии в селе Шентала, где в колодце было найдено тело 40-летней Гульназ Бадертдиновой. В смерти женщины обвинили ее супруга — местного участкового Гакиля Бадертдинова. В декабре 2022 года суд признал его виновным по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», но Гакиль так и не признал вину в смерти жены. 10 ноября 2023 года Исаклинский районный суд Самарской области удовлетворил гражданский иск родственников погибшей Гульназ, обвиняемого обязали выплатить более 3 миллионов рублей в качестве компенсации. «КП-Самара» узнала, чем завершилось судебное следствие по громкому делу.
Тело нашли в колодце возле дома
Жизнь Гульназ Бадертдиновой оборвалась в октябре 2018 года. Тело матери двоих дочерей нашли в колодце рядом с домом в селе Шентала. Гульназ оставила предсмертную записку, а следователи возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Вскоре выяснилось, что на роковой шаг женщину мог сподвигнуть собственный муж.
Гульназ и Гакиль познакомились осенью 2001 года. Они влюбились друг в друга без памяти и через некоторое время поженились. Сначала у них родилась одна дочь, потом вторая. Мужчина работал участковым в районном отделении полиции, а его жена — юристом-консультантом в муниципальном предприятии.
Казалось, что в их семье царят мир и покой. Однако со временем любовь и уважение сменили ревность и рукоприкладство. В августе 2018 года Гульназ собрала вещи и вместе с детьми переехала на съемную квартиру. Супруги жили отдельно в течение двух месяцев.
Муж доводил своей ревностью
По рассказам соседей, семья Бадертдиновых жили по меркам небольшого села достаточно хорошо — свой дом, скотина, он работает участковым, она — юрист-консультант, воспитывают двоих дочерей. Тревожные «звоночки» начались практически сразу после их знакомства — Гакиль был очень ревнивый. В этом убеждены соседи.
Во время расследования родные Гульназ раз за разом припоминали все новые подробности: на чьей-то свадьбе Гакиль приревновал ее к мужчине в годах, у которого дергался глаз — он решил, что тот подмигивает его жене. Потом запретил ей общаться с мужчинами — даже сесть в машину к соседу или коллеге, чтобы быстро доехать до дома, ей запрещалось. Сестра погибшей вспоминала, как та жаловалась на побои, оскорбления и унижения: то он ей нос сломает, то с лестницы спустит, но на все советы обратиться в полицию Гульназ твердо отвечала: нет, боюсь, что Гакиля после этого из органов уволят.
Сбегала из дома вместе с дочками
Откровением для всех стали показания дочерей погибшей женщины: старшая дочь, Алина, к примеру, вспомнила в разговоре со следователями, что в последнее время мама спала с дочерьми, но посреди ночи папа мог зайти к ним в комнату, устроить скандал, всех разбудить, ударить жену и уйти, потом возвращался, и так всю ночь, пока он не засыпал.
По словам дочек, Гульназ даже завела «дежурный» комплект одежды, который всегда хранила в бане, потому что ей и девочкам порой приходилось сбегать от мужа во двор посреди ночи. Даже зимой.
Все четыре года расследования отрицал свою вину
Гакиль отрицал свою причастность к смерти супруги, но лишь признался, что действительно писал ей грубые сообщения. Как рассказал «Комсомольской правде» адвокат потерпевшей стороны Владимир Красиков, обвиняемый на суде уверял, что его жена сама провоцировала его на оскорбления.
— Проблемы у нас начались с 2012 года, когда ее родители приехали с Дальнего Севера и поселились в Денискино. Отец у нее пьющий, обижал мать, Гульназ переживала, ночами не спала, пила какие-то таблетки постоянно. Число таблеток множилось, а она становилось все более нервной, взвинченной. Начала курить, пить, в такие моменты играла на публику: выскакивала во двор, якобы это я ее выгнал. Тогда приходилось за ней выходить, чтобы вернуть в дом, — говорил следователям Гакиль Бадертдинов, судя по документам, которые попали в распоряжение «КП-Самара».
Суд обязал выплатить компенсацию дочерям и тестю
Исаклинский районный суд приговорил бывшего участкового к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Гакиль Бедертдинов не согласился с этим решением и подал апелляцию, но Самарский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. В мае 2023 года приговор вступил в законную силу, и родственники погибшей женщины обратились в суд с гражданским иском.
— Исаклинский районный суд Самарской области удовлетворил иск к Бадертдинову — его обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей в пользу отца погибшей и по миллиону рублей в пользу двух несовершеннолетних дочерей, — рассказал адвокат Владимир Красиков, участник правозащитного проекта «Травмпункт».
Кроме того, бывшего участкового Гакиля Бедертдинова обязали выплатить 186 тысяч рублей старшей дочери в качестве компенсации в связи со смертью кормильца, и 433 тысячи младшей дочери с ежемесячным содержанием в размере 7,5 тысяч рублей вплоть до наступления ее совершеннолетия.