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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку после пожара в екатеринбургской школе № 154

Свердловская прокуратура начала проверку после пожара в школе № 154 в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент устанавливается точная причина возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, — отметили в прокуратуре.

Ведомство даст оценку действиям руководителя и сотрудников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар в учреждении случился утром 14 ноября. Огонь охватил крыльцо школы и распространился на один квадратный метр. Горел мусор. Потушить возгорание удалось уже в 11:37. Из здания были эвакуированы 750 человек, из которых 700 — дети.

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