12:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Прокуратура начала проверку после пожара в екатеринбургской школе № 154
Свердловская прокуратура начала проверку после пожара в школе № 154 в Екатеринбурге.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На данный момент устанавливается точная причина возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, — отметили в прокуратуре.
Ведомство даст оценку действиям руководителя и сотрудников школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, пожар в учреждении случился утром 14 ноября. Огонь охватил крыльцо школы и распространился на один квадратный метр. Горел мусор. Потушить возгорание удалось уже в 11:37. Из здания были эвакуированы 750 человек, из которых 700 — дети.