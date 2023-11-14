Лось стал причиной ДТП со смертельным исходом в Добрушском районе

Смертельное ДТП произошло на территории Добрушского района вчера, 13 ноября, примерно в 15.10. 86-летний водитель за рулем авто «Рено Логуна» на 3-м км автодороги М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин совершил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное — лося.
59-летний пассажир, находившийся в авто во время аварии, получил травмы, несовместимые с жизнью.
По информации УГАИ УВД, за минувшие сутки на территории Гомельской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек получил травмы и один погиб.
ГАИ напоминает водителям о необходимости четкого соблюдения требований ПДД, запрете на превышение установленного скоростного режима, невозможности отвлечения от ситуации на дороге во время движения авто. Согласно ПДД, при повороте налево или развороте автомобилист обязан уступить дорогу всем, кто движется во встречном направлении, даже если он двигается на разрешающий зеленый сигнал светофора.