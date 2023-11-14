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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Что известно об убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге

Знакомые рассказали о подозреваемом в убийстве 14-летней школьницы и ее матери.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге следователи разбираются в жутком убийстве. По версии следствия, 16-летний школьник зарезал свою 14-летнюю девушку и ее мать.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ШКОЛЬНИКА ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ 14-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ И ЕЕ МАТЕРИ: ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, все произошло 13 ноября около 16 часов. Возможным мотивом к жестокой расправе стала ревность.

Данил (все имена изменены. — Прим. Ред.) был в гостях у своей девушки. Между ними вспыхнула ссора. В ходе нее парень взялся за нож и несколько раз ударил им Алису. Видимо, школьник решил скрыть свое преступления. Он знал, что его девушка живет с мамой. Поэтому он дождался, когда Тамара вернется с работы. После этого он расправился и с ней.

Затем восьмиклассник покинул квартиру, прихватив банковскую карту убитой женщины. Школьник решил рассказать о случившемся своему другу. А тот сообщил о случившемся брату Данила, который вызвал полицию.

После того, как школьника задержали, он во всем сознался. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, на Данила завели уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ, (убийство двух лиц). В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

СОСЕДИ РАССКАЗАЛИ ОБ УБИЙСТВЕ ШКОЛЬНИЦЫ И ЕЕ МАТЕРИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

— Посреди ночи пришли следователи. Сказали, что Данил убил Алису. Она постоянно приводила домой и в подъезд своих друзей, — поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из соседок.

Другая соседка рассказала, что Тамара (мама Алисы) часто жаловалась ей на то, что не может выгнать из дома новоиспеченного ухажера своей дочери. Нередко парень оставался у них дома с ночевкой. Пара начала встречаться примерно полгода назад.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМОМ В УБИЙСТВЕ 14-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ И ЕЕ МАТЕРИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Данил не мог похвастать хорошей учебой. Как стало известно «КП-Екатеринбург», парень оставался на второй год.

— Учился со второй смены. На все уроки приходил не чаще двух раз в неделю. В остальные дни мог прогулять первые или последние уроки. Занимался спортом, — поделился с «КП-Екатеринбург» знакомый семьи.

Друзья Данила говорят, что личную жизнь он старался скрывать.

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