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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Новокуйбышевска

Бывший глава Новокуйбышевска Сергей Марков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Экс-чиновнику инкриминируется избиение руководителя МБУ «Городские парки» Александра Лазарева. В настоящее время следствие проводит опрос бывших подчиненных градоначальника.

Ранее Сергей Марков покинул пост главы Новокуйбышевска. 27 сентября он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Городская дума приняла его отставку 18 октября текущего года. Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначили Владимира Никерясова, он был заместителем главы города по промышленной политике и строительству.

Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб.

Ранее депутат самарской губдумы Михаил Абдалкин направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации политика, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.

Евгений Чернов.

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