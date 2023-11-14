Возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Новокуйбышевска

Экс-чиновнику инкриминируется избиение руководителя МБУ «Городские парки» Александра Лазарева. В настоящее время следствие проводит опрос бывших подчиненных градоначальника.
Ранее Сергей Марков покинул пост главы Новокуйбышевска. 27 сентября он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
Городская дума приняла его отставку 18 октября текущего года. Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначили Владимира Никерясова, он был заместителем главы города по промышленной политике и строительству.
Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб.
Ранее депутат самарской губдумы Михаил Абдалкин направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации политика, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.
Евгений Чернов.