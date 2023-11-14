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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов с героями СВО

Жителю Тольятти дали 6 лет колонии за неоднократную порчу плакатов с героями СВО.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Суд назначил шесть лет колонии общего режима жителю Тольятти, который вместе с сыном-подростком испортил плакаты с героями СВО, сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области во вторник.

Как установил суд, в 2022 году в Тольятти злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина вовлек своего несовершеннолетнего сына.

В итоге 46-летнего мужчину вычислили и возбудили в отношении него уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: о дискредитации ВС РФ, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с постановлением Самарского областного суда, приговор первой инстанции оставлен без изменения», — говорится в релизе.

Приговор вступил в силу.

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