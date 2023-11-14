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13:17 (мск), источник: Прецедент

В центре Новосибирска Lexus разбил дверь пассажирского автобуса

В центре Новосибирска произошло ДТП с пассажирским автобусом 98 маршрута. Автомобиль марки Lexus в результате столкновения разбил заднюю дверь ЛиАЗа.

Источник: Прецедент

Авария произошла на Красном проспекте недалеко от перекрестка с улицей Гоголя 14 ноября во второй половине дня. Автомобиль марки Lexus протаранил автобус 98 маршрута, который следовал по направлению к площади Ленина. Удар пришелся со стороны задней двери. В результате на ней разрушилось остекление. У внедорожника была повреждена передняя часть.

Пассажиров эвакуировали и ЛиаЗа. Сам автобус отчасти перекрыл полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии установят правоохранители.

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