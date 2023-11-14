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13:33 (мск), источник: АиФ Пермь

Иномарка сбила идущую в школу девочку в селе Култаево в Пермском крае

Ребёнок получил травмы.

Иномарка сбила школьницу, идущую по проезжей части в селе Култаево в Пермском крае, рассказали в УГИБДД по Пермскому краю.

«14 ноября 2023 года около 7.30 в селе Култаево по улице Мелиораторов в направлении улицы Сибирская ехал автомобиль Opel Meriva. Им управлял мужчина 1988 года рождения. В районе дома № 11 он допустил наезд на школьницу 2009 года рождения», — сообщают в госавтоинспекции.

В ГИБДД отмечают, что девочка шла в попутном направлении по краю проезжей части. На её одежде не было светоотражающих элементов. Школьнице была оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

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