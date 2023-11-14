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13:49 (мск), источник: Om1.ru

На борту самолёта Улан-Удэ — Новосибирск треснула форточка во время полёта

В самолёте находились 9 человек.

Источник: Om1.ru

Самолёт, взлетевший с аэродрома Восточный в Улан-Удэ, экстренно посадили на этом же аэродроме 12 ноября в 10:45 по местному времени.

Причиной возврата самолёта на аэродром стало растрескивание правой форточки переднего стекла.

«На борту 9 человек. В 05:45 (мск) посадка благополучно [завершена]», — сообщили в Telegram канале Aviaincident.

Эксплуатант самолёта Ил-76 — Министерство обороны РФ.

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