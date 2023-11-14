Человек погиб при взрыве на цементном заводе в Туркестанской области

После взрыва в цехе троих пострадавших доставили в Сайрамскую районную больницу. По словам главного врача Ергали Садуакасулы, у двух пациентов 100-процентные ожоги тела, у третьего — 70−75 процентов. Он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, мужчина 1971 года рождения скончался.
«В настоящее время в отделении интенсивной терапии находятся два человека. Они в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всестороннюю помощь», — сообщил главврач Сайрамской районной больницы.
Напомним, весной этого года в селе Казахстан Коксуского района области Жетісу произошел взрыв в котельной. В результате происшествия погиб рабочий. Выяснялась причина ЧП. А летом в Жанаозене сотрудник ГКП «Өзенэнергосервис» погиб от удара током прямо на столбе линии электропередачи. Как стало известно, мужчина проводил ремонтные работы в микрорайоне Рахат-3. В ДП Мангистауской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».