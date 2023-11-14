Почему аким ЗКО не ушел в отставку после коррупционного скандала

Нариман Турегалиев сообщил, что уволил своего заместителя Ержана Балтаева еще до суда.
Аким уточнил, что политический госслужащий подает в отставку, если коррупционное преступление совершили его подчиненные по истечении трех месяцев со дня его назначения. На момент, когда Ержан Балтаев совершил преступление, Нариман Турегалиев находился в должности акима чуть больше двух месяцев. Его назначили 2 декабря 2022 года, а преступление было совершено в феврале.
В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками Антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».
Уголовное дело в отношении Ержана Балтаева и первого зампредседателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева завершили 16 августа 2023 года. Суд признал фигурантов виновными в превышении должностных полномочий. Ущерб государству от их деяний составил 1,9 млн тенге. Приговором суда Ержану Балтаеву назначили наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге). Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. Артур Доскалиев должен был выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге), также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.
12 сентября Ержан Балтаев обжаловал приговор, но позже экс-заместитель акима и его адвокат отозвали апелляционную жалобу и попросили оставить ее без рассмотрения.