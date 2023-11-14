14:24 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Задержан помощник хокима, который расхитил оформленный на граждан кредит в размере 132 млн сумов
В отношении сотрудника хокимията прокуратура Кумкурганского района возбудила уголовное дело.
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По данным пресс-службы прокуратуры Сурхандарьинской области, гражданин У. Т., занимая должность помощника хокима Кумкурганского района и главы махаллинского схода граждан «Тода» с января 2022 года, занимался также предпринимательской деятельностью и в марте прошлого года основал предприятие ООО Volunteer Team.
Обманным путем У. Т. завладел электронными подписями четырех граждан и получил кредит на 33 млн сумов за каждого (в общей сложности 132 млн сумов) на строительство теплицы. Полученные деньги он перевел на счет ООО и истратил на собственные нужды.
По данному факту прокуратурой Кумкурганского района против У. Т. возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч. 3 статьи 168 УК РУз (Мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия.
Отмечается, что У. Т. был освобожден от должности помощника хокима с 31 октября этого года.