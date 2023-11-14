Убийство жены Бишимбаева: полиция изъяла видео из ресторана «БАУ»

Сообщается, что столичный департамент полиции продолжает расследование убийства в ресторане «БАУ».
В ведомстве отметили, что расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, о преступлении стало известно вечером 9 ноября. В СМИ сообщили, что задержан Куандык Бишимбаев. В полиции называть имён не стали, уточнив, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В Управлении здравоохранения подтвердили, что «скорая» получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут «замять».
Подозреваемого в совершении убийства арестовали на два месяца.
12 ноября был задержан директор «Гастро-центра», а позже стало известно о том, что его тоже арестовали на два месяца.