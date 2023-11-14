ВОЗ назвала частоту нападений на медицинские объекты в Газе беспрецедентной

«Похоже, это худшая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Это превосходит то, что мы видели в Судане или на Украине», — сказала она на брифинге в Женеве.
По данным ВОЗ, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.
Как сообщил накануне старший советник израильского премьера Марк Регев, военные ЦАХАЛ не окружали и не обстреливали больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа, а ведут бои с бойцами ХАМАС рядом с ней, восточная сторона остается открытой для эвакуации. В то же время, по данным иранского информагентства Tasnim, медучреждение полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов после эскалации боевых действий значительно выросло.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200−250 человек.