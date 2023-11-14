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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородцы три недели не могут пополнить транспортные карты онлайн

Проблема тянется с 25 октября.

Жители Нижегородской области вот уже три недели не могут пополнить дистанционно транспортные карты. «Ситикард» не может до конца устранить последствия сбоя, который произошел еще 25 октября. Соцсети компании завалены жалобами и угрозами недовольных пассажиров.

— Пополнил счет еще в конце октября через Сбербанк-онлайн. Но деньги так и не дошли — зачисление до сих пор не проходит ни на одном терминале, — сетует житель Нижнего Новгорода Александр.

Напомним, проблема появилась 25 октября — тогда в компании «Ситикард» объяснили это временным сбоем в связи с переходом на отечественное программное обеспечение и заверили, что всё починят в течение двух дней. Однако с тех пор прошло почти три недели, но у многих пользователей зачисление средств онлайн так и не работает.

В «Ситикард», однако, говорят, что всё работает.

— 7 ноября было записано более 15,5 тысячи пополнений, — рассказали в компании.

Однако если проблема сохраняется, в «Ситикард» рекомендуют обращаться в пункты обслуживания, коих по Нижнему Новгороду всего три штуки.

По-прежнему не работает мобильное приложение «Ситикард», сейчас специалисты работают над его восстановлением, однако никакие конкретные сроки не называются.

— Компания «Ситикард» продолжает работу над восстановлением работы дистанционных сервисов. При переходе на новое программное обеспечение в процессе работ вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее онлайн-пополнение транспортных карт. К сожалению, восстановительные работы занимают больше времени, чем планировали в компании. К решению задачи подключены ведущие эксперты в области информационных технологий, — пояснили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

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