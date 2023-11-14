15:31 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Магнитогорске женщину насмерть сбила «Газель»
Авария случилась во вторник, 14 ноября, на улице Доменщиков.
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При движении задним ходом водитель грузового авто сбил пешехода.
Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 48-летний водитель следовал задним ходом и наехал на 60-летнюю женщину, которая шла по дороге позади машины. После аварии женщину госпитализировали. «Через полтора часа она скончалась в медучреждении от полученных травм», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что жительница областного центра сбила на дороге семилетнюю девочку. Ребенок получил травмы, а автоледи покинула место дорожно-транспортного происшествия. На ее поиск отправились госавтоинспекторы.