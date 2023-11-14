15:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Уфе похоронили погибшего во время спецоперации Виталия Давлетшина
В Уфе проводили в последний путь участника СВО Виталия Давлетшина.
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В Уфе простились с погибшим во время выполнения боевых задач на СВО Виталием Давлетшиным. Военнослужащий скончался спустя год после отправки в зону спецоперации. Как сообщает администрация Октябрьского района, бойца похоронили на Южном кладбище.
Известно, что на СВО Давлетшин служил в должности механика-водителя боевых машин воздушно-десантных войск. Контракт уфимец подписал 25 сентября 2022 года, а сообщение о его гибели пришло 24 октября 2023 года.
За самоотверженность и отвагу мужчина удостоен ордена Мужества посмертно.