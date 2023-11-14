Мигранты из Узбекистана спасли на Курилах двоих утопающих россиян

Об этой истории стало известно в сентябре нынешнего года: строители из Узбекистана — Усман Мирсалиев, Инсланжан Кучкаров, Усман Усвалиев, Абдурахим Шакиров — спасли двух утопающих россиян на острове Итуруп, крупнейшем из Курильских островов.
Ребенок бродил по реке вблизи берега, внезапно оказался в яме и стал тонуть. На помощь ему кинулся взрослый человек, который сам не мог плавать… Беды было бы не избежать, если бы не посторонние мужчины, которые заметили тонувших.
Мигранты из Узбекистана, приехавшие работать строителями на Курилы, не раздумывая ни минуты бросились в море, и вытащили из воды двоих потерпевших, которые уже потеряли сознание.
«В каждом народе есть свои герои. Как и эти пятеро граждан Узбекистана, которым от меня, и я надеюсь, и от всех россиян, хочу передать большое человеческое спасибо», — отметил блогер Юрий Подоляка, ставший свидетелем события.
Позже выяснилось, что пострадавшими оказались врач Курильской центральной районной больницы и его сын. В награду спасителям была вручена… грамота.
Пользователи в соцсетях тепло отреагировали на эту историю, отметив, что грамота — не совсем адекватная благодарность за спасенные жизни.
«Достойные сыны достойного народа! И, конечно, нужно было бы не только грамотой награждать, а достойной премией», — написал один из пользователей.