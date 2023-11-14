Аэропорт Шереметьево установил систему защиты от дронов

«С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс “ЕНОТ-СД”. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», — говорится в материалах к презентации.
Уточняется, что излучение радиолокационной станции обнаружения и определения координат движущихся целей не будут оказывать нежелательного помехового воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома.