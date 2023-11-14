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16:30 (мск), источник: АГН «Москва»

Аэропорт Шереметьево установил систему защиты от дронов

Аэропорт Шереметьево установил систему защиты от дронов. Систему представили на стенде авиагавани на форуме «Транспортная неделя 2023», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: AP 2023

«С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс “ЕНОТ-СД”. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех», — говорится в материалах к презентации.

Уточняется, что излучение радиолокационной станции обнаружения и определения координат движущихся целей не будут оказывать нежелательного помехового воздействия на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома.

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