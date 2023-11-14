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Палестино-израильский конфликт
16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске люди с автоматами оцепили квартал

Они отрабатывали задачи, поставленные в ходе учебных мероприятий.

В Новосибирске на улице Щетинкина заметили силовиков с автоматами. В управлении ФСБ их появление объяснили проведением учений.

— Сотрудники отрабатывали задачи, поставленные в ходе учебных мероприятий, — сказали в ведомстве.

Напомним, 14 ноября ФСБ проводила учения по пресечению условного террористического акта. Мероприятие прошло в академическом театре опера и балета. В рамках учений специалисты отработали способы нейтрализации террористов, освобождения, эвакуации зрителей и организации медпомощи пострадавшим.

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