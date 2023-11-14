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17:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области сообщил о работе системы ПВО днем 14 ноября

Военные в Ростовской области снова отработали по цели за пределами региона.

Источник: Комсомольская правда

Днем 14 ноября в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

— Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие, — проинформировал Василий Голубев.

Напомним, ранее похожее оповещение глава региона публиковал 8 ноября 2023 года. Тогда Василий Голубев попросил жителей Дона не сообщать в социальных сетях детали, связанные с работой военных. Также не следует публиковать фото и видео, указывающие на примерные места расположения ПВО.

Добавим, накануне жителям Ростовской области рассказали, как подготовиться к возможной атаке БПЛА, находясь дома или в офисе.

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