17:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Ростовской области сообщил о работе системы ПВО днем 14 ноября
Военные в Ростовской области снова отработали по цели за пределами региона.
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Днем 14 ноября в Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО. Прошу сохранять спокойствие, — проинформировал Василий Голубев.
Напомним, ранее похожее оповещение глава региона публиковал 8 ноября 2023 года. Тогда Василий Голубев попросил жителей Дона не сообщать в социальных сетях детали, связанные с работой военных. Также не следует публиковать фото и видео, указывающие на примерные места расположения ПВО.
Добавим, накануне жителям Ростовской области рассказали, как подготовиться к возможной атаке БПЛА, находясь дома или в офисе.