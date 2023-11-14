17:11 (мск), источник: Клопс.ru
Калининградец подарил шоколадное яйцо продавщице и стащил её телефон
Возбуждено дело о краже, 35-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.
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В Калининграде 35-летний местный житель подарил шоколадное яйцо продавщице и стащил её телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ЧП произошло в одном из магазинов курительных принадлежностей. Калининградец провернул простой трюк: он якобы решил от души подарить продавцу шоколадное яйцо, но когда передавал сладкий подарок, уронил его под прилавок. Пока женщина доставала упавшую сладость, подозреваемый забрал телефон.
Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего установили личность предполагаемого злоумышленника. Его задержали похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.