Врача и фельдшера «скорой» избили после вызова в Алматы

Заявление в отношении мужчины, подозреваемом в нападении, находится на стадии принятия процессуального решения в управлении полиции Алатауского района. Состояние пострадавших медработников оценивается как удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, ранее общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в Талгарской центральной районной больнице Алматинской области, — в отделении реанимации были избиты врач и медбрат. Сообщалось, что подозреваемыми в нападении были родные скончавшегося мужчины — его тело они вывезли на медицинской каталке с территории ЦРБ. Однако полицейские вернули тело умершего. Обоих мужчин задержали. В больнице рассказали, что конфликт с родными 64-летнего покойного произошел из-за отказа в выдаче им его тела. В ночь на 19 сентября мужчину доставили в медучреждение с сердечным приступом. Под утро он скончался. Позже стало известно о другом случае в Шымкенте — предположительно, один из пациентов набросился на медперсонал.