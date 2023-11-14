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16:09 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Мужчина обворовал квартиру своей знакомой в Минске

Минчанка обратилась в Ленинское РУВД столицы с заявлением, что из ее квартиры похищены телевизор, детский манеж и мягкая игрушка. Сумма похищенного составила Br1,5 тыс.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обратилась в Ленинское РУВД столицы с заявлением, что из ее квартиры похищены телевизор, детский манеж и мягкая игрушка. Сумма похищенного составила Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали 31-летнего минчанина, похитившего имущество заявительницы. Как выяснилось, фигурант был знаком с потерпевшей и периодически приходил к ней в гости. Во время таких визитов мужчина и совершил кражу вещей. Технику и мягкую игрушку вор сбыл с рук. Известно, что задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователи возбудили уголовное дело за кражу.

Милиция напоминает, что не следует приглашать малознакомых людей в свой дом, а если это необходимо, то не стоит выпускать гостей из виду.

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