Мужчина обворовал квартиру своей знакомой в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обратилась в Ленинское РУВД столицы с заявлением, что из ее квартиры похищены телевизор, детский манеж и мягкая игрушка. Сумма похищенного составила Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители задержали 31-летнего минчанина, похитившего имущество заявительницы. Как выяснилось, фигурант был знаком с потерпевшей и периодически приходил к ней в гости. Во время таких визитов мужчина и совершил кражу вещей. Технику и мягкую игрушку вор сбыл с рук. Известно, что задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следователи возбудили уголовное дело за кражу.
Милиция напоминает, что не следует приглашать малознакомых людей в свой дом, а если это необходимо, то не стоит выпускать гостей из виду.