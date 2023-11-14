Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии

«Признать Батурина Виктора Николаевича виновным… и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей», — сказала судья Светлана Туманина. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Батурину 7,5 лет колонии.
Суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств, однако по второму пункту освободил Батурина от наказания за истечением срока давности совершения преступления, пояснила Туманина. Батурин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и двух эпизодах фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.
Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций девелоперской компании «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.