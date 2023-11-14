17:54 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростове на Королева на ходу загорелась «ГАЗель»
В Ростове-на-Дону на ходу загорелась «ГАЗель».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пожар произошел 14 ноября на Королева, 23А.
По предварительным данным, пламя разгорелось около 13:40. Управляя автомобилем водитель заметил клубы дыма. Он испугался и вызвал на место МЧС. На место выехали четыре спасателя на одной автоцистерне.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось потушить в течение 10 минут.