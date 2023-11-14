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17:54 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростове на Королева на ходу загорелась «ГАЗель»

В Ростове-на-Дону на ходу загорелась «ГАЗель».

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Пожар произошел 14 ноября на Королева, 23А.

По предварительным данным, пламя разгорелось около 13:40. Управляя автомобилем водитель заметил клубы дыма. Он испугался и вызвал на место МЧС. На место выехали четыре спасателя на одной автоцистерне.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось потушить в течение 10 минут.

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 В Ростове на Королева на ходу загорелась «ГАЗель»
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