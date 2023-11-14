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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Бывшего замглавы СК по Свердловской области приговорили к 8 годам колонии

Бывшего заместителя главы Следственного комитета приговорили к восьми годам лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Михаил Бусылко был осужден за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает издание «ТАСС».

— Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима, — заключила судья.

Другим фигурантом дела стал бывший заместитель прокурора Дмитрий Чуличков. Его приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Суд лишил мужчин званий полковника юстиции и старшего советника юстиции. К реальному сроку в семь лет приговорен и посредник во взяточничаете — адвокат Владислав Вострецов.

В августе 2021 года фигуранты получили сроки 8,5 лет, девять лет и 9,5 лет. Однако в январе приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение. Причиной отмены обвинительного приговора стали «существенные нарушения уголовного законодательства».

Экс-замглавы СК задержали 30 ноября 2019 года. Он получил взятку в два миллиона рублей. Деньги должны были повлиять на ход уголовного дела о хищении имущества завода.

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